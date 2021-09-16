طالبان تصادر ملايين الدولارات والسبائك الذهبية من منازل مسؤولين سابقين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صادرت حركة طالبان ملايين الدولارات والسبائك الذهبية من منازل مسؤولين سابقين في أفغانستان، حيث أفاد بيان صادر عن البنك المركزي الأفغاني أن طالبان استردت 12.3 مليون دولار من منازل مسؤولين سابقين.

وذكر بيان البنك المركزي أنه "تم تسليم مبلغ نقدي معين تم العثور عليه في منزل أمرالله صالح، النائب الأول لرئيس الحكومة السابقة وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين، إلى البنك المركزي من قبل سلطات إمارة أفغانستان الإسلامية".

وأضاف البيان أن "إجمالي المبالغ النقدية المذكورة أعلاه اثنا عشر مليون دولار وثلاثمائة وثمانية وستين ألفا ومائتان وستة وأربعون (12368246)، وعدد من السبائك الذهبي تم العثور على معظمها في منزل أمرالله صالح".

وتابع البيان: "أثناء تسليم النقود والذهب المذكورين لخزينة البنك المركزي، أكد مسؤولو إمارة أفغانستان الإسلامية أنهم ملتزمون بالشفافية في جميع المجالات، وبالتالي قدموا الأموال النقدية والذهب المضبوط من المسؤولين الحكوميين السابقين إلى البنك المركزي".

وبعد سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس/آب الماضي، عينت الحركة محمد إدريس رئيسا بالنيابة للبنك المركزي الأفغاني.

وحدد البنك المركزي سقف السحب لأصحاب الحسابات المصرفية الفردية بمبلغ 200 دولار أمريكي أو 20 ألف "أفغاني" (العملة المحلية لأفغانستان).