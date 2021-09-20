"ما زال نائمًا".. لماذا سخر إيلون ماسك من بايدن بأسلوب ترامب؟

شاهد لحظة انطلاق أول رحلة للفضاء على متنها سياح دون رواد

قبل ذهابهم إلى الفضاء دون رواد.. هذا ما قاله مدنيون عن تجربتهم الفريدة

كيف يمكن إجراء تجربة انعدام الجاذبية دون الذهاب إلى الفضاء؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سخر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعدم تهنئته بنجاح "سبيس إكس" في إطلاق رحلة إلى الفضاء حملت 4 سائحين في مهمة استمرت 3 أيام، السبت الماضي.

وكان ماسك قد تلقي العديد من التهاني، أثناء وبعد الرحلة، من السيناتور السابق بيل نيلسون، الذي عينه بايدن مديرا لوكالة "ناسا" للفضاء.

وقال ماسك، عبر موقع "تويتر"، ردا على سؤال من أحد المغردين عن سبب عدم حديث بايدن عن هذا الإنجاز: "إنه ما زال نائما"، مستخدما العبارة التي كان يهاجم بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية منافسه بايدن بوصفه بـ"جو النائم".

ولاحقا رد إيلون ماسك على تغريدة لشخص كان مرفق بها صورة من فيلم "Alien" تظهر اتحاد عمال صناعة السيارات المتحدة في أمريكا كأنها مخلوق فضائي يغطي وجه بايدن، وقال ماسك: "يبدو كذلك".

يذكر أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي أيضا لشركة تسلا، كان يخوض معارك مع اتحاد عمال السيارات الذي فشل حتى الآن في تنظيم العمال بمصانع تسلا.