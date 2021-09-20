سفير فرنسا لدى أمريكا يوضح معنى استدعائه ويؤكد: نناقش الخطوات التالية

فرنسا توقف 3000 عامل بالرعاية الصحية عن العمل لعدم التطعيم ضد كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد السفير الفرنسي لدى أمريكا، فيليب إيتيان، الإثنين، أن إلغاء صفقة الغواصات بين باريس وأستراليا كان مفاجأة بالنسبة للجانب الفرنسي.

وقال إيتيان في حديث لراديو "RTL" الفرنسي إن وزراء في الحكومة الفرنسية اجتمعوا بنظرائهم الأستراليين قبل أيام من إعلان كانبيرا إلغاء اتفاق "أوكوس"، وأردف: "قطعا، لم نُخطر بالسياق الجديد".

وعن استدعائه من واشنطن، قال السفير الفرنسي: "إنه رد بحد ذاته"، مؤكدا أنه يعبر عن "خطورة رد فعل" فرنسا، وكشف أن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الفرنسية مازالوا يناقشون الخطوات التالية.

وتابع إيتيان قائلا: "عندما تلقينا الخبر (إلغاء الاتفاق) صبيحة الأربعاء، طلبت الذهاب إلى البيت الأبيض وقد ذهبت"، وأضاف: "كان الأمر متأخرا قليلا"، وأشار السفير إلى أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت أمريكا ترغب بشريك أوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.