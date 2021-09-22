طالبان تكشف اسم مرشحها لتمثيل أفغانستان بالأمم المتحدة

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بعد حكم طالبان.. الخوف من العنف يسيطر على أفغانستان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان أنها ترشح المتحدث باسمها محمد سهيل شاهين لتمثيل البلاد أمام الأمم المتحدة عوضا عن الممثل الحالي الذي عيّن من قبل الحكومة السابقة.

جاء ذلك في رسالة مسومة بـ"إمارة أفغانستان الإسلامية" وزارة الخارجية ومؤرخة بتاريخ الـ20 سبتمبر/ أيلول وموقعة من قبل القيادي في طالبان، أمير خان متقي كوزير للخارجية.

وطلبت طالبان في رسالتها المشاركة بالجلسة العمومية الـ76 التي عقدت في الـ21 من سبتمبر/ أيول، مبينة أن غلام اسحاق زي لا يمثلها وأن الرئيس السابق أشرف غني لم يعد يمثل الدولة باعتراف العديد من دول العالم.

ويشغل منصب ممثل أفغانستان في الأمم المتحدة بالوقت الحالي، غلام اسحاق زي، حيث تقوم لجنة الاعتماد في الأمم المتحدة ببحث الطلب والاعتراض الذي قدمه الممثل الحالي.