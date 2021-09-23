إسبانيا (CNN)-- ألقى وزير الدفاع في حكومة طالبان، الملا يعقوب، محاضرة صارمة لمقاتلي الحركة حول سوء السلوك الذي سيضر بصورة الجماعة وطالب بتحسين الانضباط.

وفي بيان صوتي الخميس، قال يعقوب، نجل مؤسس حركة طالبان الملا عمر، إن "الأشرار، والفاسدين والحمقى، من أجل تحقيق أهدافهم، (يحاولون) الانضمام إلى صفوفنا وتشويه قادتنا. يجب على كبارنا إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة".

وأضاف يعقوب: "لقد لاحظنا أن بعض قادة وحدتنا أو أفرادها، من أجل توسيع وحدتهم أو مجموعتهم، سمحوا لأفراد من ميليشيات محلية سابقة ومجموعات أخرى. يعتبر هذا خيانة للجهاد وخيانة لديننا وأيضًا خيانة لقادتنا".

وقال يعقوب إنه سيتم تفتيش جميع وحدات طالبان - وإذا تم العثور على هؤلاء الأشخاص في تلك الوحدات، فإنه لا ينبغي للقادة "عدم الشكوى مما سيفعل معهم أو كيفية معاملتهم".

وسلّم يعقوب تحذيرات لوحدات طالبان العسكرية بشأن عدة قضايا.

وقال: "قُتل بعض الأشخاص مؤخرًا بشكل تعسفي في مناطق مختلفة من البلاد. كان هناك عفو عام أعلنته الإمارة الإسلامية لمن وقف ضدنا، بمن فيهم هؤلاء الأشرار. بمجرد إعلان العفو العام، لا يُسمح لمرة واحدة بخرق ذلك أو السعي للانتقام. إذا كان لدى شخص ما أي مشكلة مع شخص آخر، فيمكنه رفع هذه المسألة إلى المحكمة وستقرر المحكمة".

وأضاف أن القتل التعسفي "مخالف لسياسة الإمارة وسيضر بالإمارة بشكل كبير".

كما انتقد سلوك بعض مقاتلي طالبان، قائلا إنهم يتجولون في المدينة، أو يزورون المكاتب الحكومية أو يسافرون من مقاطعة إلى أخرى دون سبب وجيه.

وتابع: "هذه الأماكن ليست من أجل المتعة. لا ينبغي أن يذهبوا إلى تلك الأماكن دون سبب. يجب على كبار أعضاء المجاهدين أن يعيروا هذا الأمر اهتمامًا خاصًا من أجل السيطرة على منتسبيهم".

وطالب الموظفين بعدم تصوير كبار المسؤولين عندما يرونهم، مؤكدًا أنه يجب عليهم "التصرف مثل الغرباء. هذا يبدو أنك لم تر أي شيء من قبل". وحذر يعقوب من أن "هذا لا يتوافق مع شريعتنا ولا يجوز أخلاقيًا التصرف بهذه الطريقة".

وقال يعقوب إن "المقاتلين ليسوا فوق القانون. لقد تلقينا شكاوى من أن مجاهدينا في بعض المناطق لا يتصرفون بطريقة مناسبة للمجاهدين. على سبيل المثال، لا يحترمون قانون المرور ولا يحترمون الجمهور".

واعتبر وزير دفاع طالبان: "علينا أن نكون حذرين للغاية. لا نريد أن نفقد ما كسبناه خلال الكثير من المصاعب ".