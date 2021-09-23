(CNN)-- قدم دانيال فوت، المبعوث الأمريكي الخاص إلى هايتي، استقالته إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قائلاً إنه "لن يكون مرتبطًا بالقرار الأمريكي اللاإنساني والعكسي بترحيل آلاف اللاجئين الهايتيين" على الحدود الأمريكية - المكسيكية.

وأضاف فوت أن نهج السياسة الأمريكية تجاه هايتي لا يزال "معيبًا بشدة".

وذكر فوت، في خطاب استقالته إلى بلينكن، أن هايتي تعاني من الفقر والجريمة والفساد الحكومي ونقص الموارد الإنسانية.

وقال إن "الدولة المنهارة غير قادرة على توفير الأمن أو الخدمات الأساسية ومزيد من اللاجئين سيؤجج المزيد من اليأس والجريمة".

واعتبر المبعوث الأمريكي المستقيل أن "المزيد من الآثار السلبية على هايتي ستكون له عواقب وخيمة، ليس فقط في هايتي ولكن في الولايات المتحدة وجيراننا في نصف الكرة الأرضية".

وقال أحد مساعدي لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إن رئيس اللجنة جريجوري ميكس، وهو ديمقراطي من نيويورك، تلقى نسخة من الرسالة وأكد محتواها.

يوم الخميس، ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن 12 رحلة عودة غادرت الولايات المتحدة وأعيد 1401 أشخاص إلى هايتى منذ 19 سبتمبر/ أيلول. ويوجد أقل من 5 آلاف مهاجر في منطقة ديل ريو بولاية تكساس قرب الحدود مع المكسيك.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن وزارة الأمن الوطني تتوقع زيادة الرحلات الجوية إلى ما يصل إلى سبعة رحلات يوميًا.