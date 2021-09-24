داعش خرسان يرفع وتيرة هجماته ضد طالبان في جلال أباد

مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—شهدت مدينة جلال أباد الواقعة شرق أفغانستان ارتفاعا بوتيرة الهجمات التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في أفغانستان والذي يعرف باسم "داعش خرسان" ضد حركة طالبان المسيطرة في البلاد.

وتبنى داعش خرسان عبر وكالة أعماق التابعة له 3 هجمات ضد حركة طالبان في جلال أباد خلال يومي الأربعاء والخميس، زاعمة قتل 6 عناصر بالحركة وهو الأمر الذي لا يمكن لشبكة CNN التأكد من صحته بشكل مستقل.

ولم تعلق حركة طالبان على الهجمات إلا أن وسائل إعلام محلية بأفغانستان نقلت عن مسؤولين أمنيين بالبلاد أن 3 عناصر بداعش خرسان قتلوا، الثلاثاء، وأن الظروف التي قتلوا فيها لا تزال غير معروفة.

ويذكر أن داعش خرسان تبنت التفجير الانتحاري الذي هز مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية، كابول، الشهر الماضي والذي أودى بحياة أكثر من 170 شخصا.