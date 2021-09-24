اعتقال 26 رجلا لمزاعم اغتصاب طفلة على مدى 8 أشهر في الهند

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—اعتقلت الشرطة الهندية 26 رجلا قرب مومباي بعد مزاعم قيامهم باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 15 عاما على مدى 8 أشهر تقريبا.

وقال ضابط الشرطة، دينكار موكني من مركز شرطة ماندباي لـCNN، الجمعة، إن الـ26 رجلا اعتقلوا بتهم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي بموجب قانون العقوبات الهندي وبشكل منفصل بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية أو ما يُعرف اختصارا بـ"POCSO".

ويشار إلى أن قانون POCSO يفرض عقوبة سجن أطول للمتورطين في هذه القضايا.

وأضاف موكني أن الضحية قدمت شكوى، الأربعاء الماضي زاعمة أنها تعرضت للاغتصاب والابتزاز من قبل 33 شخصا من بينهم مراهقان وذلك منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، مضيفا أن عناصر الشرطة تقوم في الوقت الحالي بالبحث عن المتهمين الـ7 المتبقين في هذه القضية.