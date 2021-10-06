أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حثّ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، الصين "بشدة" على وقف تواجدها العسكري حول تايوان، حيث أبلغت الدولة الجزرية عن تحليق غير مسبوق في مجالها الجوي من قبل الطائرات الحربية الصينية هذا الأسبوع.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي في باريس، عندما سُئل عن النشاط الصيني: "نشعر بقلق بالغ إزاء النشاط العسكري الاستفزازي لجمهورية الصين الشعبية بالقرب من تايوان".

وأضاف أن "النشاط مزعزع للاستقرار، إنه ينطوي على مخاطر سوء التقدير ويمكن أن يقوض السلام والاستقرار الإقليميين. لذلك، نحث بكين بشدة على وقف ضغطها العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والإكراه الموجه إلى تايوان".

وأكد بلينكن مجددًا التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان، ووصفها بأنها "صلب للغاية"، قائلا إن التحالف "على مدى سنوات عديدة، ساهم في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وداخل المنطقة، وسوف نستمر في الوقوف مع الأصدقاء، مع الحلفاء، لتعزيز الرخاء المشترك والأمن المشترك والقيم المشتركة، وكذلك مواصلة تعميق علاقاتنا مع تايوان الديمقراطية".