لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن قرار طرد ثمانية أعضاء من البعثة الروسية إلى الناتو ليس مرتبطًا بحدث معين، حيث سلط الضوء على ضرورة أن يكون الحلف "يقظًا" من "النشاط الروسي الخبيث".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان مسؤول في حلف شمال الأطلنطي عن طرد ثمانية من أعضاء البعثة الروسية في الحلف لأنه تبين أنهم ضباط مخابرات روسي لم يعلن عنهم.

وعندما طُلب منه، خلال مؤتمر صحفي الخميس، تقديم مزيد من التفاصيل حول الطرد، قال ستولتنبرغ: "هذا القرار ليس مرتبطًا بأي حدث معين، لكننا رأينا على مدار بعض الوقت الآن، زيادة في النشاط الخبيث الروسي، وبالتالي نحن يجب أن تكون يقظًا".

وأضاف: "بالطبع نحن بحاجة إلى التحرك عندما نرى أن أعضاء الوفد الروسي لدى الناتو يقومون بنشاطات لا تتماشى مع اعتمادهم".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، الخميس: "هناك تناقض واضح بين تصريحات ممثلي الناتو حول الرغبة في تطبيع العلاقات مع بلادنا وموقفهم الحقيقي".

وتابع: "هذه التصرفات بالطبع لا تسمح لنا ببناء الأوهام حول إمكانية تطبيع العلاقات واستئناف الحوار مع الناتو. وبدلاً من ذلك، يتم تقويض هذه الآفاق بشكل شبه كامل".