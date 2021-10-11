واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، أنه تم إجلاء المترجم الأفغاني أمان خليلي الذي ساعد في إنقاذ الرئيس الأمريكي جو بايدن، حين كان سيناتور بالكونغرس قبل 13 عامًا، بعدما أجبرت طائرته الهليكوبتر على الهبوط وسط عاصفة ثلجية في أفغانستان.

وكان أمان خليلي ساعد في إنقاذ بايدن عام 2008 عندما اضطرت مروحيته التي كانت تقل أيضًا آنذاك السيناتور تشاك هيغل والسيناتور جون كيري، إلى الهبوط اضطراريًا في جبال أفغانستان بسبب عاصفة ثلجية.

وذكرت المصادر أن تحالف "الإنسان أولًا" (Human First)، نجح إلى جانب وزارة الخارجية الأمريكية في إجلاء المترجم الأفغاني أمان خليلي وعائلته من باكستان. وكان خليلي طلب مؤخرًا من بايدن "رد الجميل وإنقاذه".

وقال خليلي، في مقابلة سابقة مع CNN، إن تأشيرة الهجرة الخاصة التي حصل عليها لا تزال عالقة، مضيفا: "أنا على ثقة من أن الرئيس جو بايدن يستطيع فعل كل شيء، إنه رئيس الولايات المتحدة".

ووجه تحالف Human First، عبر شبكة CNN، الشكر لرئيس وزراء باكستان عمران خان وكذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وموظفي وزارة الخارجية على مساعدتهم في إجلاء عائلة أمان خليلي ووعدهم بإجلاء الـ200 شخص المتبقين في إسلام أباد.