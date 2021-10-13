دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت مراسلة CNN، الزميلة كلاريسا وارد، صورة من المقابلة التي أجرتها مع رئيس هيئة المعروف والنهي عن المنكر بحركة طالبان، قائلة إنها "بألف كلمة".

A picture is worth a thousand words. You don’t have to zoom in to see how the Taliban’s head of the ministry for the propagation of virtue and prevention of vice in Ghazni feels about sitting down with me. Our story here. https://t.co/Wh7jMkbXjx https://t.co/RzqIzg8nqb

جاء ذلك في تغريدة لوارد على صفحتها الرسمية قالت فيها: " صورة تساوي ألف كلمة.. لا داعي لتكبير الصورة لترى كيف يشعر رئيس وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان في غزنة حيال الجلوس معي. قصتنا هنا".

(شاهد تقرير كلاريسا وارد بالأعلى)

يذكر أن حركة "طالبان" عندما كانت في السلطة بين عامي 1996 و2001، منعت الفتيات والنساء من التعليم والعمل، ولكن في عام 2001 بعد الإطاحة بالحركة، تمكنت النساء والفتيات من العودة إلى العمل والالتحاق بالمدارس والجامعات.

وبدا مستقبل المرأة في أفغانستان قاتما بعدما اجتاحت "طالبان" البلاد واستولت على السلطة مرة أخرى في أغسطس/ أب الماضي، لكن قيادة حركة "طالبان" الحالية قالت إن المرأة ستلعب دورا بارزا في المجتمع، إلا أن هذا لم يظهر بعد.