في هجوم بالقوس والسهم.. مقتل عدة أشخاص على يد مهاجم بالنرويج

(CNN) -- لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون خلال هجوم في بلدة كونغسبيرغ النرويجية، الأربعاء، بحسب الشرطة المحلية.

وقال متحدث باسم منطقة الشرطة في جنوب شرق النرويج، التي تضم كونغسبيرغ، لشبكة CNN، إن المهاجم المشتبه به كان يستخدم القوس والسهم.

وقال المتحدث إن المشتبه به هاجم الناس في عدة مواقع قبل إلقاء القبض عليه. تم تنبيه الشرطة المحلية لأول مرة إلى المشتبه به في الساعة 6:15 مساءً بالتوقيت المحلي.

ولدى سؤاله عما إذا كان الوضع يُعامل على أنه إرهاب، قال مسؤول صحفي في الشرطة النرويجية إن الأمر "لم يتضح بعد، ومن السابق لأوانه معرفة ذلك".

وتقع كونغسبيرغ على بعد 85 كيلومترًا (حوالي 53 ميلًا) غرب العاصمة أوسلو.