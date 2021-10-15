نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أدخل الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون إلى قسم العناية المركزة بمركز ايرفين الصحي التابع لجامعة كاليفورنيا وذلك بسبب التهاب بالمسالك البولية انتشر إلى مجرى الدم وفقا لأحد أطبائه في تصريح لـCNN.

وذكر بيان مشترك من الدكتور ألبيش أمين، رئيس قسم الطب في مركز ايرفين والدكتورة ليزا بارداك، الطبيبة الشخصية لكلينتون مساء الخميس: "تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة للمراقبة الدقيقة وإعطاء المضادات الحيوية والسوائل الوريدية. ولا يزال في المستشفى للمراقبة المستمرة"، مضيفين أن كلينتون كان في وحدة العناية المركزة من أجل الخصوصية والأمان، وليس لأنه يحتاج إلى رعاية مركزة.

ويقول أطباء الرئيس الأسبق إن التهابات المسالك البولية أمر شائع جدًا لدى كبار السن، ويمكن علاجه بسهولة، الرغم أنه يمكن أن ينتشر بسرعة إلى مجرى الدم، لافتين إلى أن كلينتون سيُعطى المضادات الحيوية عن طريق الوريد حتى الجمعة ثم من المحتمل أن يتحول إلى المضادات الحيوية عن طريق الفم، وأن "جميع قياساته الحيوية مستقرة".

ويذكر أن كلينتون البالغ من العمر 75 عامًا كان قد خضع لعملية جراحية في القلب في عام 2004 وتم إدخال دعامتين لفتح شريان واحد في عام 2010. لكن أطبائه شددوا على أن دخوله المستشفى ليس له علاقة بالقلب أو بفيروس كورونا الجديد "كوفي-19".