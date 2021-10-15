لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- طرح ديفيد أميس، النائب البريطاني الذي قُتل في حادث طعن بسكين يوم الجمعة، سؤالاً في البرلمان في مارس/ أذار من هذا العام حول كيفية وقف "حمقاء" بالأدوات الحادة.

آنذاك، قال أميس: "الجمعة الماضية، ناخبو السيد لوك بيلفيلد، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، تعرض للطعن حتى الموت على بعد أميال قليلة من منزل عائلته. لقد كان هذا مروعًا لعائلته وأصدقائه".

وسأل أميس في مجلس العموم، مخاطبًا رئيس الوزراء بوريس جونسون: "ما الذي يفعله أكثر من حقي. يعتقد الصديق أن الشرطة والمجتمع والبرلمان يمكن أن يفعلوا للتأكد من أنه لن تكون هناك جرائم قتل حمقاء مرة أخرى؟"

بعد أقل من أسبوعين، أثار القضية مرة أخرى، قائلاً: "لقد أثرت قضية جريمة السكاكين في الغرفة في وقت سابق من هذا الشهر وأخبرني رئيس الوزراء أن لدينا أكثر من 6000" من هدفنا الإضافي البالغ 20000 فرد تم تجنيدهم بالفعل". آمل أن تقوم شرطة إسيكس بتجنيد عدد كافٍ من ضباط الشرطة لوقف أي جريمة أكثر عنفًا".

وفي وقت سابق الجمعة، قال قائد في شرطة إسيكس إن ضباط مكافحة الإرهاب سيقودون التحقيق في مقتل المُشرع.

وكانت الأدوات الحادة - بما في ذلك السكين - أكثر أسلحة القتل شيوعًا في إنجلترا وويلز، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني.

في العام المنتهي في مارس/أذار 2020، كان هناك 275 جريمة قتل بهذه الطريقة، بـ"زيادة قدرها 15 جريمة (بزيادة 6٪) مقارنة بالعام السابق وثاني أعلى رقم سنوي منذ عام 1946"، وفقًا لتقرير فبراير/ شباط 2021.

وأضاف التقرير: "منذ العام المنتهي في آذار (مارس) 2007 ، تراوحت نسبة جرائم القتل التي تُرتكب بواسطة أداة حادة بين 35٪ و 40٪".