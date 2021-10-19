ترامب يهاجم كولن باول وتغطية الإعلام لوفاته: آمل أن يعاملوني مثله

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في بيان، الثلاثاء، التغطية الإعلامية لوفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول، كما هاجم ترامب مواقف باول في ملفات مختلفة.



وقال ترامب في البيان: "من الرائع أن نرى كولن باول، الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق، مع ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل، أن يعامل بعد وفاته بشكل جميل من قبل وسائل الإعلام الكاذبة".



وأضاف ترامب في البيان نفسه: "آمل أن يحدث لي ذلك يوما ما"، وتابع قائلا عن باول: "لقد كان جمهوريا بالاسم فقط، حتى لو كان كذلك، فقد كان دائما أول من يهاجم الجمهوريين الآخرين. لقد ارتكب الكثير من الأخطاء، ولكن على أي حال، فلترقد روحه بسلام!".



ويجدر بالذكر أن كولن باول قد خدم كجنرال بالجيش الأمريكي، كما أنه تولى مناصب رئيس هيئة الأركان المشتركة ومستشار الأمن القومي لرؤساء جمهوريين.



كما أن باول هو أول وزير خارجية أمريكي من أصل أفريقي، وذلك بعهد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن. وأقر باول بأن دفاعه عن غزو العراق بسبب أسلحة الدمار الشامل ستبقى "وصمة عار" في سجله.



وفي السنوات التي تلت رحيله عن الإدارة، أصبح باول ناقدا للتيار اليميني في الحزب الجمهوري.



وفي عام 2008، أيد باول ترشيح الديمقراطي باراك أوباما للرئاسة. وفي حين ظل باول جمهوريا، إلا أنه دعم في وقت لاحق كل مرشح ديمقراطي للرئاسة. وكان قد انتقد ترامب بشكل خاص في عام 2016، حيث كتب في رسالة إلكترونية إلى هيلاري كلينتون، والتي تم تسريبها في وقت لاحق، أن الرئيس المستقبلي (ويشير بذلك إلى دونالد ترامب) سيكون "عارًا وطنيًا ومن المنبوذين الدوليين".



وبعد عدة أيام من أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني، قال باول لشبكة "CNN" إنه لم يعد يعتبر نفسه جمهوريًا.

