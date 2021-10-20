البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف للمعارض الروسي أليكسي نافالني

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يُعرض حالياً03:50مراسل CNN يزور المستعمرة العقابية التي نقل إليها نافالني

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- منح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف السنوية لحرية الفكر للمعارض الروسي السجين أليكسي نافالني.

تم ترشيح نافالني من قبل حزب الشعب الأوروبي ومجموعة Renew Europe "لشجاعته في النضال من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وكانت المرشحات الأخريات من "النساء الأفغانيات" والسياسة البوليفية جانين أنيز والناشطة الصحراوية الغربية سلطانة خيا والمنظمة غير الحكومية غلوبال ويتنس.

جائزة ساخاروف، التي سميت على اسم المعارض السوفياتي أندريه ساخاروف،.

وتُمنح سنويًا منذ 1988 "لتكريم الأفراد والمنظمات الاستثنائية التي تدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وهي تشمل 50 ألف يورو (حوالي 58 ألف دولار) من أموال الجائزة.

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