نشر الأربعاء ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2021

"بجسد نحيل".. نافالني يظهر على الشاشات في قاعة محكمة بموسكو

من تسميمه إلى سجنه.. ما آثار محاولة إسكات زعيم المعارضة في روسيا أليكسي نافالني؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- منح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف السنوية لحرية الفكر للمعارض الروسي السجين أليكسي نافالني.

تم ترشيح نافالني من قبل حزب الشعب الأوروبي ومجموعة Renew Europe "لشجاعته في النضال من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وكانت المرشحات الأخريات من "النساء الأفغانيات" والسياسة البوليفية جانين أنيز والناشطة الصحراوية الغربية سلطانة خيا والمنظمة غير الحكومية غلوبال ويتنس.

جائزة ساخاروف، التي سميت على اسم المعارض السوفياتي أندريه ساخاروف،.

وتُمنح سنويًا منذ 1988 "لتكريم الأفراد والمنظمات الاستثنائية التي تدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وهي تشمل 50 ألف يورو (حوالي 58 ألف دولار) من أموال الجائزة.