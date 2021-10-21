أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، الصين بأنها تمثل "أكبر تهديد تكنولوجي" للولايات المتحدة، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لا ينبغي الاستهانة" بالقدرات السيبرانية لروسيا.

وقال بيرنز، خلال كلمة له في جامعة ستانفورد الأمريكية، الأربعاء، عندما طُلب منه تحديد أكبر تهديد تكنولوجي للولايات المتحدة: "أعتقد أنه من حيث القدرة الواسعة، وعبر مجموعة من التقنيات الناشئة، أعتقد أن الصين ربما تكون كذلك اليوم".

وأكد بيرنز أن "قدرة روسيا على تطبيق الأدوات الإلكترونية بشكل فعال للتأثير على السياسة الأمريكية وأهم أصول أمريكا، لا سيما تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينبغي الاستهانة بها".

وقال بيرنز، وهو جالس بجوار سفير الولايات المتحدة السابق في روسيا مايكل ماكفول: "لكنني لن أستخف أبدًا، مايك يعرف هذا تمامًا مثل أي شخص آخر، قدرة هذه القيادة الروسية على الاستخدام الجيد غير المتكافئ لمجموعة متنوعة من الأدوات الإلكترونية للتأثير على كل شيء من الخلل السياسي في هذا البلد".

وكان بيرنز أعلن مؤخرًا عن إنشاء مركزين جديدين في الاستخبارات الأمريكية للتركيز على الصين والتكنولوجيا، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش في محادثاته مع بوتين أهمية ممارسة السيطرة على الأراضي الروسية عندما يتعلق الأمر بالفضاء الإلكتروني.