فرنسا تحتجز قاربا بريطانيا مع تصاعد أزمة حقوق الصيد بين البلدين

باريس، فرنسا (CNN)—أوقفت السلطات الفرنسية، الأربعاء، قاربي صيد بريطانيين داخل المياه الإقليمية الفرنسية وقامت باقتياد أحدها إلى ميناء فرنسي، وفقا لما أعلنته وزيرة البحار الفرنسية، أنيك جيراردين، صباح الخميس.

وقالت جيرالدين في بيان إن أحد القاربين لم يمكن مدرجا على اللائحة الأوروبية لقوارب الصيد البريطانية، وقام رئيس الحكومة الإقليمية "بإصدار فوري" لأمر توجيه القارب إلى ميناء "Le Havre" الفرنسي.

وغرّمت السلطات الفرنسية القارب الثاني لعدم الامتثال للأوامر والسماح للسلطات الفرنسية بالصعود على متن القطعة البحرية للقيام بعمليات التفقد، وفقا لجيراردين في بيانها.

ويشار إلى أن هذه الواقعة تعتبر جولة جديدة من التصعيد في التوترات بين فرنسا وبريطانيا حول صلاحيات قوارب الصيد من كلا الدولتين بممارسة الصيد في المياه الإقليمية التابعة لكلا الدولتين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.