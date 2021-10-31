دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الطائرات المسيرة التي تستددخمها أوكرانيا في إقليم دونباس ضد المجموعات التي تدعمها روسيا أصبحت ملكا لكييف، الأحد.

فبعد الامتعاض الروسي على استخدام أوكرانيا طائرات مسيرة تركية من طراز "بيرقدار TB 2"، أكد أوغلو بعد لقائه نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن المسيرات تركية الصنع أصبحت ملكا لأوكرانيا ولا تتحمل أنقرة مسؤولية استخدامها.

وقال وزير الخارجية التركي في تصريحات نقلتها قناة TRT التركية الرسمية: "أي سلاح تشتريه دولة ما من تركيا أو غيرها لا يمكن الحديث عنه على أنه سلاح تركي أو روسي أو أوكراني، وإنما يصبح ملكاً للبلد الذي اشتراه"، حسب قوله.

وشدد أوغلو على أنه لا يجب توجيه أي اتهام لأنقرة يتعلق بطريقة استخدام الطائرات المسيرة لأنها أصبحت "سلاحا أوكرانيا"، ولفت إلى أن الإرهابيين الذين حاربتهم تركيا استخدموا أسلحة من دول عدة بينها روسيا، وقال عن ذلك: "لكننا لا نتهم روسيا على الإطلاق، ويجب على أوكرانيا أيضاً التوقف عن استخدام اسمنا"، حسب قوله.