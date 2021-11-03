اللبنانية سارة منقارة تنضم لإدارة بايدن والحريري يعلق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعيين اللبنانية سارة منقارة كالمستشارة الخاصة للولايات المتحدة لشؤون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

منقارة قالت في مقابلة مع CNN: "سُبع سكان العالم - مليار شخص - هم أشخاص ذوو احتياجات خاصة. وإذا لم نفكر في هذا المجتمع عندما نتحدث عن السياسة الخارجية والسياسة بشكل عام، فهذا يعني أننا نتجاهل حقًا 1 / 7 من سكان العالم".

ويذكر أن منقارة فقدن بصرها عندما كانت في السابعة من عمرها وأسست منظمة غير ربحية تدعى "Empowerment" وأكدت لـCNN أنها "تأمل أن تسمح لها خلفيتها كرائدة أعمال بتغيير الأمور في وزارة الخارجية وتقديم منظور جديد".

مبروك لابنة طرابلس سارة منقارة تعيينها في ادارة الرئيس جو بايدن في منصب المستشارة الاميركية الخاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم. كفاءة شابة من طرابلس، كفاءات شابة من لبنان، رغم كل الظروف القاسية.

وعقب سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق على تعيين منقارة بتغريدة قال فيها: "مبروك لابنة طرابلس سارة منقارة تعيينها في ادارة الرئيس جو بايدن في منصب المستشارة الاميركية الخاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم. كفاءة شابة من طرابلس، كفاءات شابة من لبنان، رغم كل الظروف القاسية".