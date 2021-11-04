مقارنة بين الجيش الأمريكي ونظيره الصيني.. من الأقوى عسكرياَ؟

بعد تحذير وزارة الدفاع الأمريكية، من أن الصين تعمل على توسيع قدراتها النووية بوتيرة أسرع من المتوقع وكشف تقرير للبنتاغون، أن بكين تسعى إلى تعزيز قدراتها بشكل يتطابق أو يتجاوز القوة العسكرية الأمريكية، ومحذرًا في الوقت ذاته من أن الصين تنوي امتلاك ألف رأس نووي على الأقل بحلول عام 2030، وفي هذا الصدد، نرصد لكم مقارنة بين قدرات الجيشين الأمريكي والصيني، متضمنًا ذلك عدد الجنود العاملين في الخدمة وقوات الاحتياط والقوات الجوية وعدد المطارات الصالحة للاستخدام، وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري للدول بحسب أحدث إحصائية لعام 2021.

بداية من حيث التصنيف العالمي، يحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى عالمياً بينما يحتل نظيره الصيني المرتبة الثالثة عالمياً ويمتلك جيشا البلدين قوات جوية ضاربة، وترسانة نووية فتاكة، ونرصد لكم المقارنة فيما يلي:

الجيش الأمريكي

يتجاوز عدد سكان الولايات المتحدة 332 مليون نسمة، بينهم 146 مليون نسمة قوة بشرية متاحة في حين يصل عدد أفراد الجيش الأمريكي إلى 2.245 مليون جندي بينهم 845.500 في قوات الاحتياط.

ومن حيث القوة الجوية يمتلك الجيش الأمريكي 13233 طائرة حربية، بينها 1956 مقاتلة، و761 طائرة هجومية، وأكثر من 945 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 2765 طائرة تدريب، و5436 مروحية عسكرية منها 904 مروحية هجومية.

ولدى الجيش الأمريكي أكثر من 6100 دبابة و40 ألف مدرعة و1500 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 1340 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1365 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأمريكي 490 قطعة بحرية منها 11 حاملة طائرات و92 مدمرة و68 غواصة، إضافة إلى 8 كاسحات ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الأمريكي 740 مليار دولار أمريكي.

الجيش الصيني

يبلغ عدد سكان جمهورية الصين الشعبية 1,394 مليار نسمة، بينهم قرابة 753 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الصيني في الخدمة 3,355 مليون جندي، إضافة إلى 510 آلاف جندي في قوات الاحتياط.

فيما يمتلك الجيش الصيني أكثر من 3260 طائرة حربية بينها 1200 مقاتلة، و371 طائرة هجومية، كما يمتلك الجيش الصيني 902 مروحية عسكرية منها 327 مروحية هجومية.

وعلى صعيد الدبابات يمتلك الجيش الصيني 3205 دبابات، وأكثر من 35 ألف مدرعة، ومن حيث عدد المدافع يمتلك الجيش الصيني أكثر من 1970 مدفعا ذاتي الحركة، وقرابة 1234 مدفع ميداني، و2250 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية يتكون الأسطول الصيني من 777 قطعة بحرية منها حاملتي طائرات، و79 غواصة، و50 مدمرة و46 فرقاطة و36 كاسحة ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الصيني 178 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد القوة النووية التي تعد عاملًا فاصلًا في ميزان القوى بين الدول يُعتقد أن جيش الولايات المتحدة يمتلك 3750 سلاح نووي، في تقدم واضح وكبير على نظيره الصيني الذي يمتلك قرابة 350 سلاحا نوويا وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.