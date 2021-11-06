أمريكا تأمر موظفي حكومتها غير الضروريين وأسرهم بمغادرة إثيوبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أمرا للموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الضروريين في إثيوبيا بالمغادرة بسبب تفاقم الصراع هناك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنها أمرت بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين وأسرهم من إثيوبيا بسبب النزاع المسلح والاضطرابات المدنية ونقص الإمدادات المحتمل.

وأضافت أنه "من غير المحتمل أن تكون السفارة الأمريكية قادرة على مساعدة مواطني الولايات المتحدة في إثيوبيا في المغادرة إذا أصبحت الرحلات التجارية غير متاحة، على الرغم من أن المقاعد على الرحلات التجارية لا تزال متاحة حاليًا، لكن لا يمكن التنبؤ متى سيتجاوز الطلب المقاعد المتاحة".

كانت وزارة الخارجية رفعت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مستوي التحذير من السفر إلى إثيوبيا إلى أعلى مستوى (المستوى 4: لا تسافر)، بعد إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا مع تفاقم الصراع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه المواجهات المسلحة في إثيوبيا بين القوات الحكومية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي وفصائل معارضة أخرى. واتفقت 9 فصائل إثيوبية معارضة، الجمعة، على تشكيل تحالف لإسقاط الحكومة التي يقودها الرئيس أبي أحمد علي.