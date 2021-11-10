(CNN)-- واجهت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، تعليقات غير متوقعة أثناء حديثها للأمة - ليس من المعارضة أو من مواطن غاضب، ولكن من ابنتها التي قاطعتها خلال بث مباشر على فيسبوك.

كانت أرديرن في منتصف حديثها خلال إفادة مشاهديها حول تطورات استجابة البلاد لفيروس كوروناـ، عندما قاطعتها نيف، البالغة من العمر 3 سنوات، وهي تنادي: "مامي؟"

ردت أرديرن: "من المفترض أن تكوني في السرير، يا حبيبتي".

وأضافت، قبل أن تطلب من ابنتها العودة إلى جدتها: "حان وقت النوم، عزيزتي. عودي إلى الفراش، سأراك بعد ثانية".

ضحكت من الكاميرا: "حسنًا، لقد كان ذلك وقت نوم فاشل، أليس كذلك".

لكن نيف لم تقبل بالرفض، وفي وقت لاحق من البث عادت ابنة رئيسة الوزراء مرة أخرى.

ردت أرديرن: "أنا آسفة يا عزيزتي، لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً"، قبل الإعلان عن أنها ستنهي البث المباشر.

لا شك أن كفاح رئيسة وزراء نيوزيلندا قد لمس وترًا حساسًا لدى الآباء في جميع أنحاء العالم الذين كافحوا لتحقيق التوازن بين العمل من المنزل ورعاية الأطفال.

وأجبر الوباء شريحة كبيرة من القوى العاملة العالمية على الخوض في تجربة العمل عن بُعد على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل، مما أدى إلى طمس الحدود بين العمل وحياة المنزل.