منها السعودية.. قائمة الدول الأعلى باستضافة المهاجرين الدوليين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لتقرير "الهجرة الدولية 2020" الصادر عن شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية 281 مليون شخص في 2020، ليمثل المهاجرون الدوليون حوالي %3.6 من سكان العالم. ويشمل التقرير أحدث التقديرات والإحصاءات لعدد المهاجرين الدوليين وفقًا لمعايير معينة.

وبناء على التقرير، تبين أن ثلثي جميع المهاجرين الدوليين يعيشون في 20 دولة فقط، حيث احتلت أمريكا الوجهة الأكبر للمهاجرين الدوليين في عام 2020، لتستضيف 51 مليون مهاجر دولي وهو ما يعادل %18 من الإجمالي العالمي. بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، حيث استضافت حوالي 16 مليون مهاجر دولي، لتليها السعودية بمجموع 13 مليون مهاجر. ومن جهة أخرى، تصدرت الهند الدول ذات الشتات الأكبر في 2020، ليصل عدد المهاجرين الدوليين 18 مليون شخص، وشملت القائمة دول أخرى، منها المكسيك، والاتحاد الروسي ليبلغ عدد المهاجرين في كل منهما 11 مليون شخص.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول الخمس الأعلى بعدد المهاجرين إليها والأعلى لعدد المهاجرين منها في عام 2020.