منظمة العفو الدولية تتهم مقاتلي تيغراي باغتصاب جماعي لنساء في إثيوبيا

جنود من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية يسيرون في طابور خلال دورة تدريبية في حقل دابات، على بعد 70 كيلومترًا شمال شرق مدينة جوندار، إثيوبيا ، 15 سبتمبر 2021

(CNN)-- اتهمت 16 امرأة في منطقة أمهرة المجاورة مقاتلين من منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا بارتكاب اغتصاب جماعي واعتداء جسدي، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء.

وقالت نساء من بلدة أمهرة في نيفاس ميوشا لمنظمة العفو الدولية، إن المقاتلين المرتبطين بجبهة تحرير تيغراي الشعبية، التي تقاتل الحكومة المركزية لإثيوبيا في حرب استمرت لمدة عام في شمال البلاد، ارتكبوا عمليات اغتصاب وعنف جنسي على نطاق واسع في منتصف أغسطس/ آب.

لم تجر CNN مقابلات مع النساء ولا يمكنها التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.

وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، "إن الشهادات التي سمعناها من الناجين تصف أفعالاً حقيرة ارتكبها مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغري والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وربما جرائم ضد الإنسانية. إنها تتحدى الأخلاق أو أي ذرة من الإنسانية".

طبقاً للمقابلات التي أجرتها منظمة العفو الدولية، زعمت امرأة، وهي بائعة أغذية في البلدة تبلغ من العمر 30 عامًا، أن مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغري اغتصبوها أمام أطفالها وصفعوها وركلوها قبل أخذ المواد الغذائية من منزلها.

وقالت لمنظمة العفو الدولية: "اغتصبني ثلاثة منهم بينما كان أطفالي يبكون. لقد صفعوني (و) ركلوني. كانوا يصوبون بنادقهم وكأنهم سيطلقون عليّ الرصاص".

ونفى غيتاتشو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الأربعاء، هذه المزاعم ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.

وقال غيتاتشو لشبكة CNN عبر الهاتف، إنه بينما أخذت جبهة تحرير تيغراي المزاعم "على محمل الجد"، إلا أنه يعتقد أنها "لا أساس لها من الصحة، لأن قواتنا لا تنغمس في ممارسات قواتنا المعادية".