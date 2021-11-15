حليف ترامب ستيف بانون يسلم نفسه بعد اتهامه بـ"ازدراء الكونغرس"

(CNN)-- سلّم المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نفسه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي صباح الاثنين، بعد أن وجهت إليه تهم ازدراء جنائي يوم الجمعة.

كان بانون متحديًا عند مخاطبته كاميرات التلفزيون، قائلاً: "إننا نسقط نظام بايدن".

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم توجيه الاتهام إلى بانون، 67 عامًا، الأسبوع الماضي في تهمة واحدة تتعلق برفضه المثول أمام الإفادة وتهمة أخرى تتعلق برفضه تقديم وثائق إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في 6 يناير/ كانون الأول.

وتتراوح عقوبة كل اتهام بين الحبس 30 يومًا إلى عام في السجن.

ومن المتوقع أن يمثل بانون أمام المحكمة بعد ظهر اليوم الاثنين (حسب التوقيت الشرقي). وتمت إحالة القضية إلى القاضي من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، كارل نيكولز، الذي عينه ترامب.