(CNN)-- نقل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، صلاحيات سلطته الرئاسية إلى نائب الرئيس كامالا هاريس لمدة ساعة و25 دقيقة، حيث خضع لفحص تنظير القولون الروتيني في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

تم إرسال الرسائل إلى السناتور باتريك جوزيف ليهي، الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، في الساعة 10:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض إن الرئيس استأنف مهامه الساعة 11:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

من المقرر أن تغادر نائب الرئيس كامالا هاريس للحظات في رحلة إلى أوهايو للترويج لدعم البنية التحتية.

كانت كامالا هاريس وصلت البيت الأبيض تزامنا مع إجراء الرئيس الأمريكي فحوص طبية.