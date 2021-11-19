أصبحت أول رئيسة لأمريكا لمدة "ساعة و25 دقيقة".. بايدن يستعيد صلاحياته من كامالا هاريس

العالم
نشر
دقيقة قراءة
الرئيس الأمريكي جو بايدن (يمين) ونائب الرئيس كامالا هاريس
Credit: Chip Somodevilla/Getty Images

(CNN)-- نقل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، صلاحيات سلطته الرئاسية إلى نائب الرئيس كامالا هاريس لمدة ساعة و25 دقيقة، حيث خضع لفحص تنظير القولون الروتيني في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

تم إرسال الرسائل إلى السناتور باتريك جوزيف ليهي، الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، في الساعة 10:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض إن الرئيس استأنف مهامه الساعة 11:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

من المقرر أن تغادر نائب الرئيس كامالا هاريس للحظات في رحلة إلى أوهايو للترويج لدعم البنية التحتية.

كانت كامالا هاريس وصلت البيت الأبيض تزامنا مع إجراء الرئيس الأمريكي فحوص طبية.

قد يهمك أيضاً

مع خضوعه لاختبارات صحية.. بايدن سينقل صلاحياته إلى نائبه كامالا هاريس مؤقتًا

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.