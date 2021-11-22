أمريكا: 5 قتلى و40 جريحا بحادث الدهس خلال عرض عيد الميلاد

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف مصدر حكومي أمريكي أن عدد القتلى في حادث الدهس الذي وقع خلال عرض لعيد الميلاد في ويسكونسون، هو 5 قتلى بالإضافة إلى 40 جريحا.

ولقت المصدر الحكومي إلى أن أرقام الضحايا قد تتغير مع استمرار جمع المعلومات وتفحص مسرح الحادث.

وكان دانيل تومسون رئيس الشرطة في منطقة واكاشيا حيث وقعت عملية الدهس، قد قال إن سيارة الدفع الرباعي المستخدمة في الحادث في حوزة الشرطة بالإضافة إلى شخص "مثير للاهتمام" على حد تعبيره يقبع في عهدة الشرطة.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل إضافية عن هوية القتلى لافتة إلى أنه يجري إبلاغ عائلات الضحايا.