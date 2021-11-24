رئيس وزراء إثيوبيا ينتقل إلى جبهة الحرب.. ونائبه يتولى مهامه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليغسي تولو، الأربعاء، أن رئيس الوزراء أبي أحمد علي "يقود القوات على الجبهة"، منذ الثلاثاء، في الحرب الأهلية ضد المقاتلين المتمردين من إقليم تيغراي، وفقا لما نقلته قناة "فانا" الإثيوبية.

وقال تولو إن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين حسن سيتولى الأعمال الإدارية الروتينية في ظل وجود أب أحمد على الخطوط الأمامية للقتال.

وأضاف تولو أن "قادة آخرين انتقلوا أيضًا إلى الخطوط الأمامية، دون أن يحدد القادة الذي يشير إليهم أو أين يتمركزون على خط المواجهة.

وأعلن أبي أحمد، الثلاثاء، أنه سيقود قوات بلاده على الخطوط الأمامية للحرب مع تقدم مقاتلي المعارضة، في أحدث تصعيد للصراع المستمر منذ عام بين حكومته والجماعات المتمردة من منطقة تيغراي الشمالية.