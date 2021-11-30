إحداها بالشرق الأوسط.. متحور أوميكرون يدخل 17 دولة

ما هو أهم شيء يجب أن نعرفه عن متغير “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا؟

مع الكشف عن المزيد من حالات "متغير أوميكرون” لفيروس كورونا.. دول حول العالم تواصل توسيع قيود سفرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكدت 17 دولة ومنطقة على الأقل تسجيل حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" وفيما يلي نستعرض لكم هذه الدول وفقا للبيانات التي جمعتها شبكة CNN.

أستراليا

النمسا

بلجيكا

بوتسوانا

كندا

الجمهورية التشيكية

الدنمارك

ألمانيا

هونج كونج

إسرائيل

إيطاليا

هولندا

البرتغال

جنوب أفريقيا

إسبانيا

السويد

المملكة المتحدة

ويشار إلى أن 69 دولة حتى كتابة هذا التقرير فرضت قيودا على السفر كرد على تفشي متحور "اوميكرون" وفقا للمعلومات التي جمعتها شبكة CNN.