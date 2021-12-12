نشر السبت ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2021

إليك ما نعرفه عن ضحايا الأعاصير المميتة التي اجتاحت 5 ولايات في أمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان الطوارئ الفيدرالي لولاية كنتاكي، حسبما أعلن البيت الأبيض، السبت، بعد أن اجتاحت الأعاصير الولاية ليلة الجمعة حتى صباح السبت.

في وقت سابق السبت، أعلن حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، حالة الطوارئ الجمعة، وأمر الحرس الوطني بالبحث عن ناجين في مقاطعات متعددة وتنفيذ إزالة الحطام مع قسم الغابات.

كما طلب حاكم كنتاكي إعلانًا طارئًا من البيت الأبيض، وأخبر الصحفيين أنه تم إبلاغه أن المساعدات والموارد في طريقها إليهم.

وأكد البيت الأبيض بالفعل مكالمات من بايدن مع بيشير وحكام الولايات المجاورة المتضررين من عواصف الجمعة.

كان حاكم ولاية كنتاكي قال إن 70 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، مضيفًا أنه "قد يتجاوز في الواقع 100 شخص قبل انتهاء اليوم".

وقال الحاكم، في مؤتمر صحفي صباح السبت: "لقد كان هذا أكثر أحداث الإعصار تدميرًا في تاريخ ولايتنا... مستوى الدمار لا يشبه أي شيء رأيته في حياتي".

وقال بشير لشبكة CNN: "لدينا نصف بعض مدننا هنا في غرب كنتاكي اختفت للتو. من الصعب رؤيتها".