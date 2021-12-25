نشر السبت ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2021

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أكدت الشرطة البريطانية، السبت، أنه تم القبض على متسلل مسلح داخل أراضي قلعة وندسور، حيث تقضي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عيد الميلاد.

وفقًا لبيان شرطة وادي التايمز، استجاب ضباط من وادي التايمز وشرطة العاصمة لخرق أمني حوالي الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش داخل أراضي قلعة وندسور.

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 19 عامًا من ساوثهامبتون ولا يزال رهن الاحتجاز في هذا الوقت.

وقالت ريبيكا ميرز، مديرة شرطة وادي التايمز: "تم القبض على الرجل للاشتباه في خرقه لموقع محمي أو التعدي عليه وحيازة سلاح هجومي. لا يزال رهن الاعتقال في هذا الوقت".

وأضافت: "يمكننا أن نؤكد أن العمليات الأمنية بدأت في غضون لحظات من دخول الرجل إلى الأرض ولم يدخل أي مبنى".

وتابعت "تم إبلاغ أفراد العائلة المالكة بالحادث".

وقال مصدر بقصر باكنغهام لشبكة CNN الإثنين، إن الملكة إليزابيث الثانية لم تسافر إلى ساندرينجهام للاحتفال بعيد الميلاد، وبدلاً من ذلك تحتفل في قلعة وندسور، مع انتشار متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.