الأقل هذا العام.. حرق 874 سيارة خلال تقليد معتاد برأس السنة في فرنسا

(CNN)-- أُضرمت النيران في إجمالي 874 مركبة في جميع أنحاء فرنسا كجزء من تقليد عشية رأس السنة الجديدة المتبع منذ عقود.

مع وجود قيود مرتبطة بكوفيد - 19، فإن العدد أقل مقارنة بالسنوات السابقة، وفقًا لوزير الداخلية جيرالد دارمانين.

كان إجمالي السيارات التي اشتعلت فيها النيران 1316 سيارة في عام 2019، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية يوم السبت.

ومع ذلك، تم استقبال المزيد من الأشخاص للاستجواب مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم استدعاء 441 شخصًا مقارنة بـ 376 في عام 2019.

في ستراسبورغ، شمال شرق فرنسا، تم احتجاز 31 شخصًا للاستجواب بعد أن اشتعلت النيران في سيارات وعلب قمامة.

ستة من الذين تم استجوابهم كانوا قاصرين انتهكوا حظر التجول، بينما ارتبط الباقون بحرق مزعوم، وفقا للسلطات في ستراسبورغ التي أكدت أيضا أن أربعة من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة.

قالت سلطات مقاطعة يون في وسط فرنسا، في بيان، إنه على الرغم من قيود فيروس كورونا، فإن حفلا غير قانوني يضم 1500 شخص ظل جاريًا حتى ظهر السبت بالتوقيت المحلي مع انتشار قوات الشرطة في الموقع في محاولة للسيطرة على الوضع.

وأضاف البيان أنه سيتم فتح تحقيق في "تنظيم غير قانوني لتجمع موسيقي احتفالي".