ستوكهولم، السويد (CNN)-- أعلنت إدارة الإعلام بالقصر الملكي السويدي، الثلاثاء، إصابة ملك البلاد كارل جوستاف، والملكة سيلفيا، بفيروس كورونا المستجد وأنهما معزولان في قصر دروتنينغهولم قرب ستوكهولم.

وقالت مارغريتا تورغرين مديرة إدارة الإعلام، في تصريحات لشبكة CNN، إن الفحوصات أثبتت إصابة الملك والملكة ولديهما "أعراض خفيفة للغاية"، مضيفة أنهما نهما معزولان في القصر.

وتابعت بالقول إن الملك والملكة كان قد تم تطعيمهما بالكامل بلقاح مضاد لكورونا وبالجرعة المعززة، واُكتشفت إصابتهما بالفيروس عند إجراء فحص روتيني، ودخلا في عزل صحي لمدة 7 أيام.

يذكر أنه وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية فإن 71.76٪ من سكان السويد تلقوا جرعات كاملة من اللقاحات ووصلت عدد الإصابات مليون و 314 ألفا و784 إصابة والوفيات إلى 15 ألف و310 وفاة.