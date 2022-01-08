الحكم على 3 رجال بيض بالسجن مدى الحياة في مقتل أحمد أربيري

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حُكم على 3 رجال بيض، طاردوا وقتلوا الأمريكي من أصول إفريقية أحمد أربيري، بالسجن مدى الحياة في محكمة بجنوب ولاية جورجيا، بتهمة قتل الشاب البالغ من العمر 25 عامًا في عام 2020.

حكم القاضي تيموثي والمسلي، الجمعة، على ويليام برايان بالسجن المؤبد مع إطلاق سراح مشروط بتهمة قتل أربيري، فيما قضى بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط على جريجوري مكمايكل ونجله ترافيس ماكمايكل.

عداء الركض الأسود البالغ من العمر 25 عامًا والذي قُتل في فبراير 2020.

والتزم القاضي تيموثي والمسلي الصمت لمدة دقيقة واحدة قبل المضي قدمًا في إصدار الحكم على الرجال الثلاثة المدانين بقتل أحمد أربري في جورجيا.

وقال قبل أن يصمت: "هذه الدقيقة تمثل جزءًا بسيطًا من الوقت الذي كان فيه أحمد أربيري يركض في ساتيلا شورز".

وقال القاضي إن مطاردة أربيري استمرت نحو خمس دقائق.

وأضاف: "عندما فكرت في هذا الأمر، فكرت من زوايا مختلفة، وواصلت العودة إلى الرعب الذي كان يجب أن يكون في ذهن الشاب الذي كان يركض عبر ساتيلا شورز".