نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن أمام روسيا خياران إما طريف الدبلوماسية أو طريق الدفاع، وذلك في تعليق على الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتوترات على الحدود بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك في مقابلة لبرايس مع الزميل جاك تابر على CNN حيث قال: "سمعت من الوزير بلينكن أمس. لقد سمعتم من الرئيس بايدن أنه بقدر ما نفكر بالأمر، هناك مساران يمكن أن تختار موسكو السير فيهما. طريق الدبلوماسية، طريق الحوار الذي يمكن أن يؤدي في أذهاننا إلى التهدئة أو مسار الدفاع والردع".

وتابع قائلا: "لذلك حتى اليوم، بينما كنا نبدأ هذا المسار للدبلوماسية والحوار، لنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق تقدم من خلال تدابير متبادلة مع الاتحاد الروسي، فإننا نواصل العمل عن كثب مع حلفائنا، مع شركائنا، بما في ذلك الناتو، بما يشمل حلفائنا الأوروبيين، بمن فيهم شركاؤنا الأوكرانيين على طريق الدفاع والردع هذا، إذا أوضحت موسكو أنه ليس لديهم مصلحة في هذه الدبلوماسية".

وأضاف: "ما يمكنني قوله اليوم، كانت (المفاوضات) موضوعية، كانت صريحة، كانت، كانت مفيدة، كانت أيضًا لثماني ساعات. لذلك، لم تكن لضعاف القلوب. نحن محظوظون للغاية لتمثيلنا من قبل نائبة وزير الخارجية، ويندي شيرمان، والتي بالطبع، ليست غريبة على الروس وهي ليست غريبة عن بعض التحديات الأكثر إلحاحًا التي واجهناها ونواجهها الآن، وهذا يشمل إيران وكوريا الشمالية وكل شيء آخر يقع تحت الشمس".