أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة الكاميرونية، في بيان، إن حريقًا اندلع في ملهى ليلي بالعاصمة ياوندي، صباح الأحد، أودى بحياة 16 شخصًا على الأقل.

وخلال مؤتمر صحفي في مكان الحادث، قال مدير مستشفى ياوندي المركزي إن العديد من الأشخاص في حالة حرجة تم نقلهم من الملهى الليلي إلى المستشفى المحلي.

وحسب بيان الحكومة الكاميرونية، كانت الألعاب النارية سببًا في الانفجارات بعد وصولها إلى سقف الملهى الليلي لتندلع النيران، ولاحقا أدت إلى انفجارين قويين أديا إلى حالة من الفزغ بين الموجودين في المكان.

وأضاف بيان الحكومة أن الرئيس الكاميروني بول بيا أمر بفتح تحقيق معمق في الحادث، وأنه بعت تعازيه إلى أسر الضحايا.