رئيسة وزراء نيوزلندا تلغي حفل زفافها بسبب أوميكرون

نشر الأحد ، 23 يناير / كانون الثاني 2022

قاطعتها ضيفة شرف غير متوقعة.. رئيسة وزراء نيوزلندا تتعرض لموقف طريف ببث مباشر على فيسبوك

نيوزلندا (CNN)-- كشفت جاسيندا أرديرن رئيسة الوزراء النيوزيلندية، الأحد، أنها ألغت حفل زفافها في الوقت الذي تواصل بلادها كبح موجة جديدة من حالات الإصابة بمتحور أوميكرون بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي: "حفل زفافي لن يمضي قدمًا ولكني انضممت فقط إلى العديد من النيوزيلنديين الآخرين الذين مروا بتجربة مماثلة كهذه نتيجة للوباء".

وعندما سُئلت رئيسة الوزراء عن شعورها حول قرارها بإلغاء حفل الزفاف الذي كان من المقرر عقده الصيف المقبل، ردت بقول مختصر: "هذه هي الحياة".

قالت أرديرن إن السلطات الصحية أبلغت عن تسع حالات إصابة بمتحور أوميكرون بمنزل لأسرة واحدة في منطقة موتويكا.