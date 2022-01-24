نشر الاثنين ، 24 يناير / كانون الثاني 2022

رأي: هذه الخرائط تظهر الأسباب التي قد تدفع بوتين إلى غزو أوكرانيا

وزير خارجية أمريكا يحذر روسيا من رد حاد وسريع إذا غزت موسكو أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الاثنين، أنه تم وضع ما يصل إلى 8,500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد لأوامر بالانتشار، حيث تتواجد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

بتوجيه من الرئيس جو يبايدن، أصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاستعداد لأوامر الانتشار.

وقال كيربي إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات لنشر قوات أمريكية في الوقت الحالي.

ذكرت شبكة CNN أن إدارة بايدن في المراحل الأخيرة من تحديد الوحدات العسكرية لإرسالها إلى دول البلطيق وأوروبا الشرقية لتعزيز وجود القوات الأمريكية في محاولة لردع روسيا.

ناقش بايدن الخيارات المختلفة مع كبار المسؤولين العسكريين في كامب ديفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع.