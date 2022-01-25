قتلى وجرحى خلال تدافع بمباراة لكرة القدم في الكاميرون

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن التلفزيون الرسمي في الكاميرون مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرون جراء تدافع خلال المباراة التي جمعت بين منتخبي الكاميرون وجزر القمر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في العاصمة ياوندي، الاثنين.

وقال التلفزيون إن التدافع حدث عندما حاول المشجعون الوصول إلى الملعب لمشاهدة المباراة، التى انتهت بفوز الكاميرون 2-1 على جزر القمر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الذي ينظم البطولة، أنه على علم بالحادث، وقال متحدث باسم (كاف) في بيان: "الاتحاد يجري تحقيقا من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل حول الحادث ونحن على اتصال دائم مع السلطات الكاميرونية واللجنة المنظمة المحلية".

وقال البيان إن الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون موسينجو أومبا، سيزور الضحايا في ياوندي.

وجاء الحادث بعد يوم من مأساة أخرى في العاصمة الكاميرونية حيث لقى ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح خطيرة وهم في العناية المركزة، جراء اندلع حريق في ملهى ليلى، الأحد.

وقال مدير مستشفى ياوندي المركزي، في مؤتمر صحفي عقد في مكان الحادث، إن العديد من الأشخاص في حالة حرجة.

وتسبب انفجار ألعابا نارية في اشتعال النار في سقف الملهى الليلي، مما أسفر عن انفجارين قويين تسببا في حالة من الذعر بين المتواجدين في المكان، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاتصالات الكاميرونية.

وأضاف بيان الحكومة أن الرئيس الكاميروني بول بيا أمر بإجراء تحقيق في الحادث وبعث بتعازيه لأسر الضحايا.