وزير خارجية أوكرانيا لـCNN: لن نكون دولة تتلقى تعليمات من قوة عظمى.. وأمريكا ملتزمة بصد روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن رد الولايات المتحدة على روسيا "يرسم مسارًا دبلوماسيًا جادًا إلى الأمام إذا اختارته روسيا".

وقال بلينكن للصحفيين الأربعاء، إنه يتوقع إجراء مناقشة متابعة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الأيام المقبلة، لافتاة أن موسكو تلقت الوثيقة التي تضمنت رد مكتوبًا من واشنطن.

وأضاف بلينكن أن الوثيقة، التي سلمها السفير الأمريكي جون سوليفان، الأربعاء، أطلع عليها الكونغرس، وأنه سيطلع قادة الكونغرس في وقت لاحق من اليوم.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي: "الوثيقة التي قدمناها تتضمن مخاوف الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا بشأن الإجراءات الروسية التي تقوض الأمن، وتقييم مبدئي وعملي للمخاوف التي أثارتها روسيا، ومقترحاتنا الخاصة بالمجالات التي قد نكون قادرين على القيام بها".

وأضاف: "نوضح أن هناك مبادئ أساسية نلتزم بالدفاع عنها، بما في ذلك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وحق الدول في اختيار ترتيباتها الأمنية وتحالفاتها".

وقال بلينكن: "لقد طرحنا هذه الأفكار لأن لديها القدرة، إذا تم التفاوض عليها بحسن نية، على تعزيز أمننا وأمن حلفائنا وشركائنا مع معالجة مخاوف روسيا المعلنة من خلال الالتزامات المتبادلة. يعكس ردنا على روسيا ما قلته في كييف وبرلين وجنيف الأسبوع الماضي".

وتابع: "نحن منفتحون على الحوار. نحن نفضل الدبلوماسية ونحن على استعداد للمضي قدمًا حيث توجد إمكانية للتواصل والتعاون، إذا خففت روسيا من تصعيد عدوانها تجاه أوكرانيا، وأوقفت الخطاب الملتهب وتوجهت إلى المناقشات حول الأمن المستقبلي في أوروبا بروح المعاملة بالمثل".

وقال بلينكن إن الناتو سيقدم رده الخاص إلى موسكو، مشيرًا إلى أن "هذه الورقة تعزز رأينا تمامًا والعكس صحيح".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لن تنشر وثيقتها الخاصة علنًا، "لأننا نعتقد أن الدبلوماسية لديها أفضل فرصة للنجاح إذا وفرنا مساحة لإجراء محادثات سرية".

وقال بلينكن: "نأمل ونتوقع أن يكون لروسيا نفس الرأي وستأخذ اقتراحنا على محمل الجد"، مُضيفًا أنه "لا ينبغي أن يكون هناك شك في جدية هدفنا عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية".