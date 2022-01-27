كوريا الشمالية تجري سادس تجربة صاروخية في أقل من شهر

نشر الخميس ، 27 يناير / كانون الثاني 2022

سيول، كوريا الجنوبية (CNN)-- أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، أن جارتها الشمالية أجرت تجربة صاروخية جديدة، حيث أطلقت مقذوفين يرجح أنهما صاروخين باليستيين قصيري المدى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في جيش كوريا الجنوبية، في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين يرجح أنهما صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر من منطقة هامهونغ قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية في حوالي الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، الخميس.

وأضاف البيان أن كوريا الجنوبية "تحافظ على وضعية الاستعداد أثناء تتبع ومراقبة التحركات ذات الصلة استعدادا لعمليات إطلاق إضافية".

وتعد هذه سادس تجربة صاروخية لكوريا الشمالية في شهر يناير/ كانون الثاني.