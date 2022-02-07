مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات عن زعيم تنظيم داعش خراسان وهجوم مطار كابول بأفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنها تقدم ما يصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات "تؤدي إلى تحديد هوية زعيم داعش خراسان صنعاء أو مكانه".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه في يونيو/ حزيران 2020، تم تعيين سناء الله غفاري من قبل تنظيم الدولة الإسلامية لقيادة داعش في خراسان.

وقالت الوزارة إن غفاري مسؤول عن الموافقة على جميع عمليات داعش في جميع أنحاء أفغانستان وترتيب التمويل لإجراء العمليات.

كانت الخارجية الأمريكية صنفت غفاري على أنه إرهابي عالمي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

إلى جانب "الحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة المسؤولين" عن الهجوم على مطار كابول في 26 أغسطس/ آب الماضي، الذي راح ضحيته أكثر من 170 قتيلاً وأكثر من 200 جريح.

آنذاك، تبنى تنظيم داعش خراسان المسؤولية عن تنفيذ الهجوم.