بايدن: الأوضاع في أوكرانيا قد تتدهور.. وعلى الأمريكيين المغادرة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، الأمريكيين في أوكرانيا على المغادرة فورا، وقال إن الأوضاع يمكن أن تتدهور بسرعة إذا اختارت روسيا غزو أوكرانيا.

وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة NBC نشرتها على موقعها الإلكتروني: "على المواطنين الأمريكيين مغادرة أوكرانيا الآن، الأمر ليس كما لو أننا نتعامل مع منظمة إرهابية، نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم، إنه وضع مختلف للغاية ويمكن أن تسوء الأمور بسرعة".

وذكر الرئيس الأمريكي خلال المقابلة التي لم تنشر شبكة NBC مقطع الفيديو الخاص بها بعد، أنه لا يمكنه تصور موقف تدخل فيه القوات الأمريكية إلى أوكرانيا لإنقاذ الأمريكيين، لأن ذلك سيؤدي إلى تصعيد العنف، وقال: "عندما يبدأ الأمريكيون وروس إطلاق النار على بعضهم البعض فهذه حرب عالمية".

وتابع بايدن: "إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحمق بما يكفي لدخول أوكرانيا فهو ذكي بما يكفي لعدم القيام بأي شيء من شأنه أن يؤثر سلبا على المواطنين الأمريكيين".

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية حذرت مجددا، في وقت سابق من الخميس، الأمريكيين من السفر إلى أوكرانيا "بسبب التهديدات المتزايدة من حدوث عمل عسكري روسي" ودعت الموجودين إلى المغادرة على الفور.

وقالت وزارة الخارجية في تحذيرها أن على الأمريكيين في أوكرانيا "أن يدركوا أن الحكومة الأمريكية لن تكون قادرة على إجلاء المواطنين الأمريكيين في حالة حدوث عمل عسكري روسي في أوكرانيا".