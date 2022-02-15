الكرملين لـ CNN: بوتين مستعد للتفاوض بشأن الأزمة الأوكرانية

موسكو، روسيا (CNN)-- صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، لمراسل شبكة CNN فريدريك بليتغن بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مستعد للتفاوض" بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال بيسكوف إن "الأزمة الأوكرانية ليست سوى جزء من المخاوف الأمنية لروسيا"، وأضاف: "الرئيس بوتين لطالما طالب بالمفاوضات والدبلوماسية، وأوكرانيا ليست سوى جزء من مشكلة أكبر تتعلق بالضمانات الأمنية لروسيا وبالطبع الرئيس على استعداد للتفاوض ".

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبوتين إنه يرى "فرصة" لإجراء حوار دبلوماسي مع الغرب بشأن المخاوف الأمنية لروسيا، قائلا إنه أوصى بمواصلة هذه الجهود.

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع لـ CNN إن الهجوم الروسي على أوكرانيا يحتمل أن يحدث في وقت ما هذا الأسبوع، وقال المصدر إن روسيا إذا لم تهاجم أوكرانيا هذا الأسبوع ، فهذا لا يعني بالضرورة أن ذلك لن يحدث فيمكن لروسيا الحفاظ على وضع قوتها الحالي لبعض الوقت.

وأضاف أن هناك تقاربا بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن احتمال وقوع هجوم روسي رغم أن أوكرانيا كانت متشككة بشأن احتمالية حدوث غزو روسي، ولكن في المحادثات الخاصة عبر المسؤولون الأوكرانيون عن مخاوفهم بشأن حدوث ذلك.

كانت شبكة CNN قالت في وقت سابق إن الإدارة الأمريكية تدرس تقديم قروض بقيمة مليار دولار لأوكرانيا لمساعدتها في دعم اقتصادها.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن هذه القروض لن تتوقف على قيام روسيا بالغزو.