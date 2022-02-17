لافروف: روسيا سترسل ردها لأمريكا عن الضمانات الأمنية وسنتيح الرد للعلن

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي إن بلاده سترسل ردها للولايات المتحدة الأمريكية حول الضمانات الأمنية لافتا إلى أن الرد الروسي سيتاح للعلن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للافروف مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو في العاصمة الروسية، موسكو، حيث قال: "نحن بصدد إنهاء عملنا بشأن الرسالة الأمريكية، ونأمل إرسالها إلى الولايات المتحدة اليوم (الخميس)".

وتابع قائلا: "سنتيح هذه الرسالة وننشرها على الملأ، لأننا نعتقد أن ممثلي المجتمع المدني في بلادنا يجب أن يفهموا مقترحات بلدنا، لأنه إذا لم يمثل زملاؤنا في واشنطن وبروكسل وجهة نظرنا، فستكون هناك أكاذيب وخداع فيما يتعلق بالوضع على الحدود الأوكرانية والروسية".

ويذكر أن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية لفتوا إلى أنه في تقييمهم "ما يصل إلى 7000 جندي روسي إضافي قد تجمعوا على الحدود الأوكرانية في الـ 48 ساعة الماضية".