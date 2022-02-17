الجيش الأمريكي يعلن وصول مقاتلات F-35 إلى ألمانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، الأربعاء، وصول مقاتلات أمريكية من طراز F-35 إلى قاعدة سبانجداهليم الجوية في ألمانيا، الأربعاء، في محاولة لتقوية دول حلف الناتو والظهور كجبهة موحدة أمام روسيا.

وانضمت المقاتلات إلى عدد من الطائرات الأخرى التي تم نشرها بالفعل في دول بحلف الناتو.

وكانت 8 مقاتلات أمريكية من طراز F-15E وصلت الاثنين إلى بولندا وكذلك وصلت 6 طائرات من طراز KC-135 إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، في بيان، إن "نشر الطائرات تم بالتنسيق الكامل مع الدول المضيفة وحلف الناتو، ورغم كونها عملية مؤقتة، إلا أنها تهدف لتعزيز الدفاع الجماعي للحلف خلال هذه الفترة التي تتسم بعدم اليقين".

وأكد الجنرال جيف هاريجيان، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، أن نشر المقاتلات "يعزز قدرتنا على العمل معًا".