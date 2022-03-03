واشنطن "على أهبة الاستعداد" للتصدي لهجمات روسية إلكترونية محتملة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن بلاده "على أهبة الاستعداد" للتصدي لهجمات إلكترونية روسية محتملة.

وأضاف بلينكن، للصحفيين، أن الولايات المتحدة "تركز بشدة" على هذا التهديد، وأنها تعمل مع أوكرانيا، بالإضافة إلى حلفاء آخرين على "تقوية" الأنظمة الدفاعية الإلكترونية استعدادا للهجوم الروسي المحتمل.

وتابع: "نركز بشدة على احتمال شن هجمات إلكترونية ليس فقط ضد أوكرانيا ولكن ضدنا وضد الحلفاء، وعملنا منذ شهور على تقوية الأنظمة الدفاعية الإلكترونية بما في ذلك مع القطاع الخاص"، وذكر: "لذا أعتقد أنه يتعين علينا توخي الحذر الشديد حيال ذلك".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن "منفتحة" على الجهود الدبلوماسية مع روسيا لإنهاء الهجوم على أوكرانيا، لكنه شدد على ضرورة سحب روسيا لقواتها، وذكر: "خفض التصعيد وسحب القوات الروسية سيفتح طريقا للدبلوماسية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا دبلوماسيا إذا اعتقدت كييف أن هناك طريقا يمكن أن ينهي الحرب"، لكنه أشار إلى أن روسيا "مستمرة في مسارها العدواني".